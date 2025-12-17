El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un predominio de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se espera que la situación se mantenga similar, con algunas variaciones en la densidad de las nubes, pero sin cambios significativos en el estado del tiempo.

Las temperaturas en O Porriño serán frescas, comenzando con mínimas que rondarán los 3 a 6 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol avance en el cielo, se prevé un ligero aumento, alcanzando máximas de hasta 11 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará de manera constante.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 75% y el 100% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que los habitantes de O Porriño se sientan más incómodos, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula en la mayoría de los periodos, con un leve aumento en la tarde, aunque las posibilidades siguen siendo muy bajas. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, la probabilidad de que se produzcan lluvias es prácticamente inexistente.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 10 km/h. Este viento, aunque no será muy fuerte, puede contribuir a la sensación de frío, especialmente en las horas más frescas del día.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y alta humedad, pero sin precipitaciones. Los habitantes deben prepararse para un día frío y húmedo, con un viento ligero que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.