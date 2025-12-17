El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mañana y un 5% en la tarde, lo que sugiere que las condiciones se mantendrán secas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo a 6 grados en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 75% y el 94% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

La humedad será un factor notable, especialmente en las primeras horas, donde se registrarán niveles de hasta el 94%. Esto podría hacer que la percepción del frío sea más aguda, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frío, especialmente en las zonas costeras.

La salida del sol está programada para las 08:59, mientras que el ocaso será a las 18:04, lo que significa que los días continúan acortándose a medida que nos acercamos al invierno. A pesar de la nubosidad, no se anticipan tormentas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se sugiere estar preparados para el frío y la humedad.

En resumen, O Grove experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de un paseo por la costa, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.