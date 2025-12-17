El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura y un ambiente algo sombrío. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán similares, con un ligero cambio hacia la tarde, donde se espera que el cielo continúe cubierto, aunque con algunas áreas de poco nuboso en ciertos momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados . Las primeras horas de la mañana serán las más frescas, con temperaturas que rondarán los 5 a 9 grados. A medida que el día progrese, se espera un leve aumento, alcanzando los 12 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A lo largo de la jornada, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Sin embargo, hay una leve probabilidad de precipitación del 5% en la franja horaria de la tarde, aunque es poco probable que se materialice. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones contra el frío y la humedad.

En resumen, Nigrán experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y un viento ligero. Es recomendable vestirse adecuadamente para el frío y disfrutar de las actividades al aire libre, aprovechando la ausencia de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.