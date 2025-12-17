El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El 17 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, hasta las 19:00, se espera que el cielo esté cubierto por estas nubes, lo que podría dar lugar a una atmósfera grisácea y poco soleada. A partir de las 20:00, el cielo se tornará poco nuboso, lo que permitirá que algunas estrellas sean visibles en la noche.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un día frío, con valores que oscilarán entre los 3 y los 10 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando solo 3 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 10 grados a las 15:00. Sin embargo, por la tarde y al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 7 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, con valores que rondarán entre el 81% y el 100%. Esto indica que el aire se sentirá bastante húmedo, lo que puede hacer que las temperaturas frías se perciban aún más intensas. La combinación de nubes altas y alta humedad podría generar una sensación de frío mayor a la que marcan los termómetros.

En lo que respecta a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% hasta las 13:00. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de que se registren algunas lloviznas entre las 13:00 y las 19:00, con una probabilidad de precipitación del 5%. A pesar de esto, no se esperan tormentas, lo que sugiere que el tiempo será mayormente tranquilo.

El viento soplará desde el noroeste y el sur, con velocidades que oscilarán entre los 1 y los 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 15 km/h a las 00:00. A medida que avance el día, el viento se tornará más suave, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

En resumen, el día en Mos se presentará frío y nublado, con una alta humedad y sin precipitaciones significativas, lo que hará que sea un día típico de invierno en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.