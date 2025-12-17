El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, se espera en Moraña un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será notable, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 11 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas del día. La combinación de nubes y alta humedad podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas en Moraña durante el día. Los datos indican una probabilidad de precipitación del 0% en la mayoría de los periodos, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá seco. Sin embargo, se registran probabilidades muy bajas de lluvia en las horas de la tarde, aunque estas son mínimas y no se espera que afecten las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h. Este viento ligero será un factor a considerar, ya que puede contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, y no se anticipan fenómenos meteorológicos adversos. La salida del sol se producirá a las 08:58, y el ocaso será a las 18:02, lo que proporcionará un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 6 grados hacia el final del día.

En resumen, Moraña experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores, mientras que las condiciones exteriores se mantendrán agradables para quienes disfruten de paseos cortos, siempre teniendo en cuenta la sensación térmica provocada por la humedad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.