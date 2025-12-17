El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un cielo mayormente cubierto de nubes altas, lo que proporcionará un ambiente fresco y algo sombrío a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados en las horas centrales, aunque las condiciones de nubosidad persistirán.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día progresa, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70-89% durante la tarde y la noche. Esto puede resultar en un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de que se presenten algunas lloviznas, aunque la probabilidad se mantiene baja. Por lo tanto, es recomendable que los residentes y visitantes de Mondariz lleven consigo un paraguas o impermeable, por si acaso.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h, predominando de dirección noreste. Esto podría aportar un ligero frescor al ambiente, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse ligeramente, pero no se esperan rachas fuertes que puedan causar inconvenientes.

La salida del sol está programada para las 08:56, mientras que el ocaso se producirá a las 18:03, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La combinación de la nubosidad y la baja temperatura puede hacer que las horas de luz se sientan más frías, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, Mondariz experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y una baja probabilidad de precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.