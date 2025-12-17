El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El 17 de diciembre de 2025, Moaña se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad estará marcada por estas nubes, que no permitirán que el sol brille con fuerza. A partir de las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , descendiendo ligeramente a 6 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 86% hacia el final del día. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se presenten algunas lloviznas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 10% en ese intervalo. Aún así, la cantidad de agua que podría caer sería mínima, por lo que no se espera que afecte las actividades al aire libre.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h, predominando de dirección sureste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable tener en cuenta esta variable, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con temperaturas que rondarán entre los 6 y 12 grados, alta humedad y un viento moderado. Aunque no se prevén lluvias significativas, es aconsejable estar preparado para posibles lloviznas en la tarde.

