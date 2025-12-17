El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un cielo mayormente cubierto de nubes altas, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las nubes altas dominen el panorama, proporcionando un ambiente gris y suave. A medida que avance la jornada, la cobertura nubosa se mantendrá, aunque hacia la tarde se prevé un ligero cambio con la aparición de un cielo poco nuboso hacia el final del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 8 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 5 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 12 grados hacia las 16:00 horas, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 10 grados hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 80% en la madrugada y alcanzando picos de hasta el 93% en las primeras horas de la mañana. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de un 5% de probabilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00 horas, aumentando a un 10% entre las 13:00 y las 19:00 horas. A pesar de esto, no se esperan tormentas, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones climáticas severas.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, predominando del sureste en las primeras horas y cambiando a direcciones del sur y suroeste a medida que avanza el día. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 19 km/h hacia el final de la jornada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

En resumen, Meis experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones significativas, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones contra el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.