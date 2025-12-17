El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se espera que la nubosidad continúe, aunque hacia el final del día podría haber una ligera disminución en la densidad de las nubes, permitiendo que se asome algo de claridad.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 5 y 12 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 5 grados a las 8:00, mientras que durante la tarde, se espera un leve aumento, alcanzando hasta 12 grados alrededor de las 16:00. La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, con valores que rondarán entre el 75% y el 89%. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas podría hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que se prevé un 0% de probabilidad de precipitación durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se registren algunas lloviznas, aunque estas serían mínimas y no afectarían de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los residentes de Meaño se vistan adecuadamente para el tiempo, optando por capas que les permitan mantenerse cómodos a lo largo del día.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un cielo nublado, temperaturas frescas y una alta humedad, con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Aunque no se prevén lluvias significativas, es aconsejable estar preparados para un día invernal típico de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.