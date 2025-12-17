El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El 17 de diciembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante todo el día. A pesar de la abundancia de nubes, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con ligeros aumentos en la tarde, aunque sin llegar a materializarse en forma de lluvia.

Las temperaturas en Marín oscilarán entre los 4 y los 12 grados . Las primeras horas de la mañana serán las más frescas, con temperaturas que rondarán los 4 grados a las 8:00 AM. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados hacia las 4:00 PM. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente a lo largo de la jornada.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Este viento, aunque moderado, puede ser notable en las zonas costeras, donde la brisa marina se sentirá con mayor fuerza.

La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la combinación de nubes y viento podría generar momentos de inestabilidad. A lo largo del día, la atmósfera se sentirá húmeda, lo que podría afectar la comodidad de los residentes y visitantes. La humedad alcanzará su punto máximo en la mañana, pero se espera que baje ligeramente hacia la tarde.

En resumen, Marín experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que no superarán los 12 grados y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Aunque no se esperan lluvias, la alta humedad y el viento pueden influir en la percepción del tiempo, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

