El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 5 y 3 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto y nubes altas, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 4 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. A partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 6 grados a mediodía y subiendo hasta 10 grados por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se espera una ligera posibilidad de lluvia en la tarde, con un 10% de probabilidad entre las 7 y las 9 de la tarde, aunque las cantidades esperadas son mínimas.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que oscilarán entre 6 y 20 km/h, predominando del sur y sureste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 7 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La visibilidad podría verse afectada nuevamente por la niebla a medida que caiga la noche.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que oscilarán entre los 3 y 10 grados. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la alta humedad y el viento del sur aportarán un toque de frescura al ambiente. Es recomendable que los habitantes se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la posible niebla al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.