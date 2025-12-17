El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El 17 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se presentará con un cielo mayormente cubierto de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará marcada por estas nubes, que persistirán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tónica, aunque hacia la noche se podría observar un ligero cambio en la cobertura, con la posibilidad de que algunas áreas se despejen.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y 12 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas más frescas, alrededor de 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 12 grados en las horas centrales de la tarde. Esta variación térmica puede hacer que la sensación de frío sea notable, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 72% y el 86% a lo largo del día. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable tener en cuenta la vestimenta adecuada para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 16 km/h, principalmente desde el sureste y el sur. Las primeras horas del día verán vientos más suaves, pero a medida que avance la jornada, la intensidad del viento aumentará, lo que podría contribuir a una sensación térmica más baja.

No se esperan precipitaciones significativas durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, la probabilidad de lluvia podría aumentar ligeramente, aunque no se anticipan tormentas ni condiciones severas.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que no superarán los 12 grados y una alta humedad que acentuará la sensación de frío. El viento será un factor a considerar, especialmente en las horas más activas del día. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.