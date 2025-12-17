El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que limitará la visibilidad del sol. A medida que avance el día, la situación se mantendrá similar, con escasas variaciones en la cobertura nubosa.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 9 grados, que descenderá ligeramente a 8 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que el sol se eleve, se espera un leve aumento, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía y manteniéndose en torno a esta cifra durante la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 64% y el 88% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que los habitantes de A Guarda sientan un tiempo más invernal de lo habitual.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 5 y 21 km/h, predominando la dirección norte. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica aún más baja. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante todo el día. Esto permitirá que los residentes de A Guarda realicen sus actividades cotidianas sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas y la humedad.

En resumen, A Guarda experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que no superarán los 12 grados y un viento moderado del norte. La alta humedad y la falta de sol contribuirán a una sensación de frío, por lo que se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.