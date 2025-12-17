El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán hasta el atardecer. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 11 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 8 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 5 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 8 grados al final del día.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 74% y el 93% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche. Los vientos serán moderados, predominando de dirección este y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que no haya actividad eléctrica en la región, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en términos meteorológicos. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Gondomar se preparen para un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores o para abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El amanecer se producirá a las 08:57 y el ocaso será a las 18:05, lo que significa que los días siguen acortándose a medida que nos acercamos al invierno. En resumen, hoy será un día nublado y fresco en Gondomar, con temperaturas moderadas y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de un paseo abrigado o una tarde tranquila en casa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.