El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera grisácea, aunque sin previsión de precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 3 y 10 grados , siendo más fresca durante las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 95% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 68% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con velocidades que oscilarán entre 8 y 22 km/h. Predominará el viento del sur y suroeste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las rachas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 20% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 5% entre las 19:00 y la 01:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que el día se desarrollará sin interrupciones significativas por el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 7 grados . La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la presencia de nubes altas podría limitar la vista del cielo estrellado.

El orto se producirá a las 08:57 y el ocaso a las 18:01, lo que significa que los días continúan acortándose a medida que nos acercamos al solsticio de invierno. En resumen, se prevé un día fresco y nublado en Forcarei, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.