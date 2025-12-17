El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, a partir de las 00:00 hasta las 19:00, se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la tarde, especialmente entre las 22:00 y las 23:00, se prevé un aumento en la nubosidad, con condiciones de "muy nuboso" que podrían generar una atmósfera más densa.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un rango que oscilará entre los 3 y 11 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 3 grados a las 04:00 y 05:00. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento, alcanzando los 11 grados hacia las 13:00 y 14:00. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 9 grados entre las 18:00 y las 21:00.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 89% a las 00:00 y alcanzando un 100% a las 07:00, lo que podría contribuir a la sensación de frío. A lo largo de la jornada, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 70% y el 93%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, se registran probabilidades de 5% entre las 07:00 y las 13:00, y un 15% entre las 13:00 y las 19:00, aunque no se esperan tormentas.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, predominando del sur y suroeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h entre las 14:00 y las 15:00. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, puede contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.

En resumen, A Estrada experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que varían entre los 3 y 11 grados, alta humedad y un viento moderado, lo que sugiere que es recomendable abrigarse si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.