El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El 17 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas en Cuntis oscilarán entre los 4 y 11 grados . Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 4 a 6 grados, mientras que las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente hacia la tarde, alcanzando un máximo de 11 grados alrededor de las 14:00 horas. Es recomendable que los habitantes se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden sentirse más frías debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día.

La humedad será un factor notable, especialmente por la mañana, cuando se registren niveles de hasta el 100%. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja a los ciudadanos que se preparen adecuadamente. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 75% al final de la jornada.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h. Este viento suave puede proporcionar un alivio ante la sensación de frío, aunque no será suficiente para calentar el ambiente.

La salida del sol se producirá a las 08:58, y el ocaso se anticipa para las 18:02, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La luz solar será escasa, lo que puede contribuir a la sensación de frescura en el ambiente.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas moderadas y sin riesgo de lluvia. Los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y fresco, ideal para actividades en interiores o paseos breves al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.