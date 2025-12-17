El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que generará una atmósfera grisácea, aunque sin precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 4 y 11 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 81% hacia el final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Catoira abrigarse adecuadamente si planean salir.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 24 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la intensidad del viento disminuirá, alcanzando velocidades más suaves hacia la tarde y la noche. Esto podría proporcionar un alivio temporal del frío, aunque la sensación térmica seguirá siendo fresca.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla en las primeras horas, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua o en zonas más elevadas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, con temperaturas que descenderán nuevamente, alcanzando los 4 grados . La bruma podría regresar, lo que podría afectar la visibilidad en las horas nocturnas. En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, ideal para actividades en interiores, pero con la posibilidad de disfrutar de un paseo al aire libre durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.