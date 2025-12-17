El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá hasta la tarde. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones significativas, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es nula en todos los periodos del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 10 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 5 grados, descendiendo ligeramente a 4 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera un leve aumento, alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde. Esta variación térmica, aunque moderada, puede resultar un tanto incómoda para quienes se encuentren al aire libre, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 77% hacia la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable tener en cuenta la vestimenta adecuada para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas a lo largo del día. Desde la mañana, el viento soplará principalmente del este, con velocidades que alcanzarán hasta los 12 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento variará, con ráfagas que podrían llegar a los 19 km/h en horas de la tarde. Este viento, aunque no será excesivamente fuerte, puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de mayor actividad.

La salida del sol se producirá a las 08:55, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 18:02, lo que significa que los días continúan acortándose a medida que nos acercamos al invierno. A pesar de la falta de sol, la luz del día será suficiente para iluminar la jornada, aunque la atmósfera nublada puede hacer que la luminosidad sea más tenue.

En resumen, A Cañiza experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y sin riesgo de lluvia, ideal para actividades en interiores o para quienes disfrutan de paseos cortos al aire libre, siempre y cuando se mantengan abrigados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.