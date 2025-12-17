El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que limitará la visibilidad del sol y generará una atmósfera grisácea. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga en condiciones similares, con un ligero cambio hacia la noche, donde se prevén períodos de poco nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 9 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frías. A medida que el día avance, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, manteniéndose alrededor de los 10 grados.

La humedad relativa será alta, con valores que variarán entre el 71% y el 87%. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Los vientos también jugarán un papel importante en la sensación térmica, con ráfagas que alcanzarán hasta 23 km/h, principalmente del sureste. Durante la mañana, los vientos serán más suaves, pero se intensificarán a medida que avance el día, especialmente en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula en las primeras horas y se incrementa ligeramente en la tarde, alcanzando un 10% entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable a pesar de la nubosidad.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que, aunque no se prevén lluvias, la combinación de nubes altas y vientos moderados puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. Se recomienda vestirse adecuadamente para disfrutar del día en Cangas, ya que las condiciones climáticas pueden ser frescas y ventosas.

