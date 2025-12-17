El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Cambados se presenta con un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día, con un ligero cambio hacia un cielo cubierto en las horas de la tarde, especialmente a partir de las 20:00 horas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 14 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 75% y el 86% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que los habitantes de Cambados sientan un ambiente más invernal de lo habitual.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 16 km/h en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas más frescas del día.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en la situación meteorológica, ya que el cielo cubierto podría traer consigo sorpresas en forma de lloviznas ligeras en horas posteriores.

La salida del sol se producirá a las 08:58, y el ocaso está previsto para las 18:03, lo que significa que los días continúan acortándose a medida que nos acercamos al solsticio de invierno. En resumen, hoy en Cambados será un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos abrigados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.