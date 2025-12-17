El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma ha dado paso a un cielo cubierto que se mantendrá así a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto más cálido hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 74% y el 94%, lo que puede generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las nubes, puede hacer que el día se sienta más gris y húmedo, lo que es típico en esta época del año.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no habrá lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se esperan chubascos ni tormentas que puedan alterar las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen salir se vistan adecuadamente para el frío y la humedad.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 13 km/h. Este viento suave no debería causar inconvenientes, pero puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, con ligeras variaciones. En la tarde, se espera que el termómetro marque alrededor de 10 grados, lo que puede ser ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo corto, siempre que se esté bien abrigado.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy será fresco y nublado, con alta humedad y sin precipitaciones. Es un día propicio para disfrutar de actividades en espacios cerrados o para dar un paseo, siempre teniendo en cuenta las condiciones de frío y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.