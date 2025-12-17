El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Bueu se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura y un ambiente algo sombrío. A medida que avance el día, se espera que esta situación se mantenga, con escasas variaciones en la cobertura nubosa.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 12 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 5 a 9 grados, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. Esta variación térmica sugiere que, aunque el día será fresco, las horas centrales podrían ofrecer un ligero alivio en comparación con la mañana. Es recomendable que los residentes y visitantes de Bueu se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, con valores que rondan entre el 69% y el 94%. Esto puede contribuir a una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La alta humedad también puede generar un ambiente propenso a la formación de niebla en las primeras horas, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que se espera que la probabilidad de lluvia se mantenga en cero durante todo el día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es aconsejable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén tormentas ni precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo, aunque fresco. La visibilidad será buena, a pesar de la nubosidad, lo que facilitará las actividades diarias. En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.