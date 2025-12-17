El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Barro se verá envuelto en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes cubrirán el cielo, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Solo se prevé un ligero aumento en la probabilidad de lluvia en la franja horaria de 13:00 a 19:00, donde alcanzará un 15%, pero sin indicios de tormentas.

Las temperaturas serán frescas, comenzando en torno a los 7 grados en las primeras horas de la mañana y descendiendo a 4 grados hacia la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 4 y 12 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00, cuando se prevé que el termómetro marque 12 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 76% y el 94% a lo largo del día, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

El viento será otro factor a considerar, soplando principalmente del sur y sureste. Las velocidades del viento variarán entre 2 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa alcanzará su punto más alto en las primeras horas del día, con un 94% a las 08:00, lo que podría contribuir a una atmósfera más densa y fría. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que es típico para esta época del año.

La salida del sol está programada para las 08:58, mientras que el ocaso se producirá a las 18:03, lo que significa que los días son cortos y las horas de luz son limitadas. A pesar de la falta de sol, el día se presentará tranquilo, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad. En resumen, se anticipa un día fresco y nublado en Barro, con condiciones estables y sin precipitaciones, perfecto para disfrutar de la tranquilidad del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.