El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Baiona se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondan entre el 74% y el 93%, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Esta combinación de nubes y humedad podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que no haya lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se presenten algunas lloviznas, aunque estas no deberían ser suficientes para alterar los planes al aire libre.

El viento soplará de manera constante, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h, predominando de dirección este y noreste. Esto podría aportar un ligero frescor al ambiente, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde. Las rachas de viento más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría ser notable en zonas abiertas.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que para la noche se sitúen alrededor de los 10 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:05, marcando el inicio de un ambiente más fresco y posiblemente más húmedo.

En resumen, Baiona experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones significativas. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y lleven consigo un abrigo ligero para la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.