El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, As Neves se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 7 grados por la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 90% en la madrugada y bajando ligeramente a un 74% hacia la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no habrá lluvias significativas, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de que se presenten algunas lloviznas en la tarde, aunque estas serán mínimas y no afectarán de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento fresco puede contribuir a que la sensación térmica sea más baja, por lo que es aconsejable tener en cuenta la vestimenta adecuada.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas puede limitar un poco la claridad del cielo. No se prevén tormentas ni fenómenos meteorológicos adversos, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo, ideal para actividades en interiores o para paseos cortos al aire libre, siempre cuidando de no desabrigarse.

En resumen, As Neves experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones significativas. La combinación de nubes altas y viento del este creará un ambiente característico de esta época del año, donde la sensación de frío será notable, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.