El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

Hoy, 16 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una mezcla de condiciones que incluyen niebla y posibles precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno notable, especialmente en los periodos iniciales del día, donde la visibilidad podría verse reducida. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos de nubosidad que variarán a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 13 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 10 grados, y se espera que alcance un máximo de 13 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en algunos momentos. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de aproximadamente 0.1 a 0.7 mm a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia son más altas en las primeras horas, con un 95% de probabilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, disminuyendo a un 65% entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se reduce considerablemente, llegando a un 20% entre la 1 y las 7 de la tarde, y a un 0% durante la noche.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el norte, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 6 y 30 km/h, lo que podría hacer que algunas actividades al aire libre sean menos agradables.

En resumen, Vilanova de Arousa experimentará un día mayormente nublado, con niebla en las primeras horas y una probabilidad de lluvia que disminuirá a medida que avance el día. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento del norte aportará un toque de frescura al ambiente. Es recomendable que los residentes se preparen para condiciones variables y mantengan precauciones si planean salir, especialmente en las primeras horas del día.

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de bruma y nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan predominantes, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente durante las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Hoy, 16 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se intensificarán en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 95% en las primeras horas y disminuyendo a un 65% hacia la tarde.

