El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

Hoy, 16 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se intensificarán en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 95% en las primeras horas y disminuyendo a un 65% hacia la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados . A primera hora, se registrarán 10 grados, con un ligero descenso a 9 grados en la mañana. A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar los 12 grados, pero se espera que se mantenga en torno a los 11 grados durante la mayor parte de la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 76% en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas centrales del día. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un respiro momentáneo de las lluvias. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se mantendrá, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de tormenta es del 30%. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más activas.

A medida que se acerque la noche, la situación meteorológica comenzará a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La bruma podría regresar, lo que podría afectar la visibilidad en las horas nocturnas.

En resumen, se prevé un día húmedo y fresco en Vilagarcía de Arousa, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvias y tormentas. Es recomendable estar preparado para condiciones cambiantes y llevar un paraguas si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.