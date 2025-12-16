El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con una probabilidad de precipitación del 95% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Durante este periodo, se anticipan tormentas, lo que podría generar chubascos intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 13 grados a lo largo del día. En las primeras horas, la temperatura será de 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados hacia la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la esperada. La dirección del viento, predominantemente del norte, contribuirá a mantener el ambiente fresco y húmedo.

A lo largo del día, la probabilidad de tormenta disminuirá a un 20% entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde, y se espera que las condiciones mejoren ligeramente hacia la noche, con una probabilidad de precipitación del 0% entre las 7:00 y la 1:00 de la mañana del día siguiente. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas nocturnas caerán nuevamente a los 9 grados.

Es importante que los habitantes de Vilaboa se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y abrigos, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La combinación de la alta humedad y el viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. A medida que se acerque la noche, se recomienda estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable en esta época del año.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una probabilidad de precipitación del 95% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 11 grados durante la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría debido a la humedad.

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé un cielo cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.