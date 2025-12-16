El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 grados en las primeras horas, con ligeras variaciones que podrían alcanzar hasta 9 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avanza el día, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá la posibilidad de chubascos esporádicos, especialmente en la mañana.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h alrededor de las 12:00. Esta combinación de viento y humedad, que se mantendrá en niveles altos, podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero manteniéndose por encima del 89% en la tarde. Esto, junto con las temperaturas frescas, contribuirá a un ambiente húmedo y algo incómodo para los que se encuentren al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 80% en las primeras horas, disminuyendo a un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, hacia el final del día, la probabilidad de tormentas se reduce a un 0%, lo que sugiere que las condiciones climáticas mejorarán hacia la noche.

En resumen, los habitantes de Vila de Cruces deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias y tormentas en las primeras horas, seguido de un ambiente más tranquilo hacia la tarde y la noche. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.