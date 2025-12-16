El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

Hoy, 16 de diciembre de 2025, Vigo se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de inestabilidad atmosférica. Desde las primeras horas de la mañana, la ciudad experimentará un ambiente muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% al amanecer, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían dar paso a algunas precipitaciones. Se espera que la probabilidad de lluvia sea significativa, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, con un 95% de probabilidad de precipitación. Durante este periodo, se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm. La inestabilidad también traerá consigo un 85% de probabilidad de tormentas, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles descargas eléctricas.

A partir de las 08:00, las condiciones meteorológicas se estabilizarán ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados a lo largo del día, con un leve descenso hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará principalmente del norte, con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para disipar la sensación de humedad en el ambiente.

En cuanto a la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, con una humedad relativa que podría descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, rondando el 79%. Las precipitaciones serán mínimas en este periodo, con un 0% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría ofrecer un respiro a los vigueses que deseen salir a disfrutar de la ciudad.

Al caer la noche, el cielo continuará cubierto, y las temperaturas descenderán a 9 grados hacia las 23:00. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero la sensación de frescor persistirá debido a la alta humedad y el viento. En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas, lo que invita a los ciudadanos a estar preparados y a planificar sus actividades con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.