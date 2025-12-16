El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se intensifiquen en algunos momentos, especialmente durante la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas y manteniéndose en niveles significativos a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 13 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán durante la noche, mientras que las máximas se alcanzarán en las horas centrales del día, aunque no se espera que superen los 13 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 76% al 98% en diferentes momentos del día, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. Es recomendable que los residentes de Valga se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean salir durante el día.

A medida que avance la jornada, se espera que la actividad tormentosa disminuya, aunque las nubes altas persistirán en el cielo. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 55% durante la tarde, lo que sugiere que aún podrían producirse chubascos aislados. Sin embargo, hacia la noche, la probabilidad de precipitación disminuirá considerablemente, y el tiempo se tornará más estable, aunque las temperaturas seguirán siendo frescas.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.