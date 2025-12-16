El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 95% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias ligeras. A medida que avance la mañana, la situación meteorológica se mantendrá inestable, con tormentas y lluvias escasas esperadas en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90% durante la mañana y comenzará a descender ligeramente por la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará del norte, con velocidades que alcanzarán hasta 45 km/h en las horas más activas del día. Esta racha de viento puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad y las bajas temperaturas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, ya que las condiciones pueden ser incómodas y potencialmente peligrosas en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la intensidad de las precipitaciones disminuya. La probabilidad de tormentas también se mantendrá alta, con un 45% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que aún existe el riesgo de que se produzcan fenómenos eléctricos. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se reducirá considerablemente, y las condiciones se estabilizarán hacia la noche.

La puesta de sol está programada para las 18:04, momento en el cual el cielo seguirá cubierto, pero sin la amenaza inmediata de lluvias. La temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, las temperaturas se sitúen en torno a los 8 grados .

En resumen, el día de hoy en Tui se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos nublados, lluvias ligeras y un viento notable. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día fresco y húmedo, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.