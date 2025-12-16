El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomiño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% al amanecer, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, se prevé que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas estables en torno a los 9 grados. Sin embargo, a partir del periodo de las 2 de la tarde, se espera un incremento en la actividad de tormentas, con lluvias que podrían acumular hasta 0.9 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en las primeras horas del día y disminuyendo a un 35% en la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Tomiño deben estar preparados para posibles chubascos.
El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esto podría generar ráfagas de viento que, combinadas con la lluvia, podrían hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas. La racha máxima de viento se prevé que llegue a los 50 km/h alrededor de las 3 de la tarde, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de estructuras ligeras.
Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia las 2 y 3 de la tarde, antes de bajar nuevamente a 10 grados en la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 80% al final del día, lo que podría generar una atmósfera densa y fría.
A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará parcialmente, aunque las nubes altas persistirán. Las temperaturas nocturnas caerán a 8 grados, y el viento seguirá soplando del norte, aunque con menor intensidad. La probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, llegando a un 0% después de las 7 de la tarde.
En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente durante las horas de la tarde. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.
