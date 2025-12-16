El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde.

La temperatura durante el día oscilará entre los 8 y 13 grados , con un leve descenso hacia la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 9 grados, que se mantendrán estables hasta el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 13 grados antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la posibilidad de que se formen brumas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar condiciones de incomodidad para algunos.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se registren entre 0.1 y 1 milímetro de lluvia, con una probabilidad de precipitación del 95% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 55% durante la tarde. Esto indica que es muy probable que se produzcan chubascos intermitentes, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y que la actividad tormentosa sea más intensa en este periodo.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 16 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Las rachas de viento podrían ser más fuertes, especialmente en zonas expuestas, donde se prevén ráfagas de hasta 35 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. La probabilidad de tormentas y lluvias disminuirá considerablemente, y se espera que la temperatura caiga a unos 8 grados hacia el final del día. En resumen, se aconseja a los residentes de Soutomaior estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias y tormentas, y tomar precauciones ante el viento fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.