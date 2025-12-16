El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se mantengan, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y un 90% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante estas horas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 9 grados a lo largo del día. En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 7 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados en las horas más frías de la tarde y la noche. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 90% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 18 km/h en las horas de la tarde. Las rachas de viento pueden ser más intensas, llegando a 28 km/h, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente durante las tormentas.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá elevada, con un 60% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que, aunque las lluvias puedan ser escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas es significativa, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado y fresco, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones si planean salir, llevando paraguas y abrigos, y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.