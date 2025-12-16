El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El 16 de diciembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre los 9 y 12 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las primeras horas del día, con un 90% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será ligera, acumulando alrededor de 0.1 a 1 mm. A partir de las 7 de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuye, aunque se mantendrá en un 55% hasta la 1 de la tarde. Esto indica que, aunque la intensidad de las precipitaciones podría ser menor, no se descartan chubascos esporádicos.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con ráfagas que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría. En las primeras horas, se registrarán vientos de hasta 18 km/h, aumentando a medida que avanza la mañana. A partir de la tarde, se espera que el viento se calme un poco, aunque seguirá siendo notable.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación de frío sea más intensa. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias. Los intervalos nubosos se alternarán con momentos de cielo cubierto, especialmente en la mañana y a primeras horas de la tarde.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas. Los vientos del norte aportarán un toque de frescura, haciendo que sea recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.