El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 10 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 12:00 y las 14:00. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea reducida en algunos momentos debido a la niebla, especialmente durante la madrugada y la mañana. Esto podría afectar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. Las precipitaciones se volverán menos frecuentes, pero no se descartan chubascos aislados. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes no estén acostumbrados a estas condiciones.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.