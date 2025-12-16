El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, la niebla será un fenómeno predominante, especialmente en las primeras horas, con visibilidad reducida que podría complicar la circulación. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a hacer su aparición, aunque las condiciones de visibilidad seguirán siendo limitadas.

Durante la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables alrededor de los 9 grados , con un leve descenso a 8 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. El viento soplará del noreste a velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h, lo que no generará un impacto significativo en la sensación térmica.

A partir del mediodía, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. Se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo tormentas y lluvias escasas. Las precipitaciones se estiman en 0.6 mm durante la tarde, con una probabilidad de lluvia del 95% en las primeras horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente húmedo y fresco, con temperaturas que rondarán los 9 grados.

La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 90% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Salceda de Caselas deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas y lluvias intermitentes. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día.

El viento, que se mantendrá del norte, podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La combinación de viento, humedad y temperaturas bajas hará que la sensación térmica sea notablemente más fría.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones se estabilicen, aunque el cielo permanecerá cubierto. La visibilidad mejorará ligeramente, pero la humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de más niebla durante la madrugada del día siguiente. En resumen, se recomienda a los residentes de Salceda de Caselas que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.