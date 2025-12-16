El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan predominantes, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente durante las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 10 y 13 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 10 grados, aumentando ligeramente a 12 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se espera que esté en torno al 78% por la tarde, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los habitantes de Ribadumia tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 60% de posibilidad durante la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las precipitaciones. Los periodos de lluvia se concentrarán entre las 3 y las 7 de la tarde, donde se espera que caigan entre 0.2 y 1 mm de lluvia. Aunque las lluvias no serán intensas, la acumulación de agua podría generar charcos y resbalones en las calles.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la humedad, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones al circular.

En resumen, el día en Ribadumia se caracterizará por un tiempo húmedo y nublado, con la posibilidad de lluvias y tormentas, lo que invita a los residentes a estar preparados y a planificar sus actividades al aire libre con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.