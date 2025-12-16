El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé un cielo cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. Durante las primeras horas, la probabilidad de precipitación será notable, con un 95% de posibilidades entre la 1 y las 7 de la mañana. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en la madrugada y hasta 0.4 mm en la mañana. A partir de las 8 de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 55% hasta la 1 de la tarde.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 35 km/h alrededor del mediodía, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que la tarde se acerque, la temperatura podría alcanzar un máximo de 12 grados , aunque la sensación térmica podría ser más baja debido al viento.

En la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de tormenta del 55% entre las 7 y la 1 de la tarde. Las condiciones de inestabilidad atmosférica podrían dar lugar a tormentas aisladas, aunque la cantidad de precipitación esperada seguirá siendo escasa. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 9 grados .

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente durante las horas de mayor precipitación. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.