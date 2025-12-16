El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable en torno a los 9 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía, donde se prevé que alcance los 11 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia de viento. Este viento, que soplará principalmente del norte, alcanzará velocidades de hasta 19 km/h, con rachas que podrían llegar a los 36 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar un ambiente más fresco y ventoso.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las primeras horas de la tarde, con un 75% de posibilidades de lluvia entre las 07:00 y las 13:00. Se anticipa que las precipitaciones sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en la tarde. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 75% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia las 21:00. La humedad seguirá siendo elevada, alcanzando el 83% al final del día, lo que podría generar un ambiente bastante húmedo y fresco. Las condiciones de cielo cubierto persistirán, con nubes altas que dominarán el panorama nocturno.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado, con lluvias escasas y la posibilidad de tormentas, especialmente en las horas de la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo fresco y húmedo, y que lleven paraguas si planean salir, ya que las condiciones meteorológicas podrían cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.