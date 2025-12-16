El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones intermitentes. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten chubascos.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 13 grados . En las primeras horas, la temperatura rondará los 9 grados, descendiendo ligeramente a medida que avance el día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 97% en algunos momentos. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. En las horas más activas, especialmente entre las 11:00 y las 14:00, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 28 km/h. Esto podría contribuir a un aumento en la sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 75% entre las 07:00 y las 13:00, y un 60% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente severas. Las tormentas podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y, aunque las precipitaciones no serán excesivas, se recomienda precaución al desplazarse.

Hacia la noche, la situación meteorológica comenzará a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 8 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. La visibilidad podría verse afectada por la niebla o las nubes bajas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, Pontecesures experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.