El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados , siendo más cálidas durante las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 9 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. El viento soplará desde el norte a una velocidad de entre 4 y 5 km/h, aumentando ligeramente en las horas posteriores, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h hacia el mediodía. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la intensidad de las lluvias disminuya. La probabilidad de tormentas también se mantendrá alta, con un 60% entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 12 grados a las 15:00, antes de descender nuevamente hacia la noche.

A medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a bajar gradualmente, aunque se mantendrá en niveles altos, alrededor del 64% al final del día. Las condiciones del viento seguirán siendo notables, con ráfagas que podrían llegar a los 29 km/h en las horas de la tarde, lo que podría afectar la sensación térmica y la comodidad al aire libre.

Hacia la noche, el cielo seguirá cubierto, con temperaturas que descenderán a 8 grados. La probabilidad de precipitaciones se reducirá a cero entre las 19:00 y la medianoche, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de Ponteareas. Sin embargo, la alta humedad y el viento fresco continuarán siendo características del tiempo nocturno. En resumen, se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias y tormentas, y que tomen precauciones si planean salir al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.