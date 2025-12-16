El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente invernales. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, con visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que traerá consigo tormentas y lluvias escasas, especialmente durante las primeras horas de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 11 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 11 grados. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80-100% durante la mayor parte del día, lo que acentuará la percepción de frío.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% de posibilidades de lluvias entre las 01:00 y las 07:00 horas, y un 85% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 1.0 mm en total. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también es significativa, con un 85% de probabilidad en las mismas franjas horarias, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance la tarde, el viento comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en torno a los 10-12 km/h.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la niebla y las lluvias, especialmente en las primeras horas. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones al circular por las carreteras, y a los peatones que se mantengan atentos a las condiciones del tiempo.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias y tormentas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja abrigarse bien si se tiene que salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.