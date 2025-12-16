El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de nubes altas y tormentas que podrían traer lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una probabilidad de precipitación del 95% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con mínimas que podrían descender a 8 grados en las horas más frías de la mañana.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La nubosidad persistirá, y se espera que las temperaturas oscilen entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Las lluvias continuarán siendo escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm en las primeras horas y que podrían llegar a 1 mm en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el norte, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h en las horas más activas, especialmente entre las 12:00 y las 13:00. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros. En las primeras horas de la tarde, se prevé que el viento disminuya ligeramente, pero aún se mantendrá en torno a los 20 km/h.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que podrían producirse descargas eléctricas en la zona. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá a un 25%, y se espera que las condiciones se estabilicen hacia la noche, aunque el cielo seguirá cubierto.

En resumen, Poio experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad del viento y la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.