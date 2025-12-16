El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 90% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La precipitación acumulada durante este periodo podría alcanzar hasta 0.6 mm, aunque se espera que la intensidad de la lluvia sea leve.

A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos cubiertos y tormentas intermitentes. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y ligeramente más cálidas hacia la tarde. La temperatura máxima se alcanzará alrededor de las 14:00, cuando se prevé que el termómetro marque 11 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los residentes se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas más frescas del día.

En cuanto a la visibilidad, se espera que la niebla afecte la circulación, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría dificultar la conducción. La probabilidad de niebla es del 55% entre las 7:00 y las 13:00, por lo que se aconseja precaución a los conductores.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. La temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche. En resumen, se prevé un día fresco y húmedo en Pazos de Borbén, con la posibilidad de tormentas y lluvias ligeras, lo que invita a los habitantes a mantenerse informados y preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.