El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El 16 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y tormentoso, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a manifestarse. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados durante la madrugada, aumentando ligeramente a 10 grados hacia el mediodía.

A medida que avancen las horas, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando un 100% en los periodos más críticos de la mañana. Se espera que las precipitaciones sean más intensas entre las 01:00 y las 07:00, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm. A partir de las 08:00, la lluvia disminuirá, pero aún se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 93% y alcanzando el 100% en las primeras horas del día. Esto contribuirá a una sensación de frío, a pesar de que las temperaturas se mantendrán estables. La combinación de la alta humedad y las bajas temperaturas puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de Oia. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en los momentos más intensos. A medida que avance el día, la velocidad del viento se mantendrá constante, aunque se espera que disminuya ligeramente hacia la tarde.

A partir de las 10:00, la temperatura comenzará a subir gradualmente, alcanzando los 11 grados a mediodía y manteniéndose en torno a esa cifra durante la tarde. Sin embargo, la nubosidad persistente y la posibilidad de tormentas seguirán siendo características del día. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 85% de posibilidad en las primeras horas y un 80% entre las 07:00 y las 13:00.

Hacia la tarde, la situación comenzará a mejorar ligeramente, con cielos que podrían despejarse en algunos momentos, aunque la probabilidad de lluvia seguirá presente. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 9 grados. En resumen, se prevé un día invernal y húmedo en Oia, ideal para disfrutar de actividades en interiores y abrigarse bien si se sale al exterior.

