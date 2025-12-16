El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 95% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 9 grados durante la mañana, lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura alcanzará un máximo de 14 grados por la tarde, mientras que la humedad comenzará a disminuir ligeramente, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 67% a las 4:00 PM. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas frescas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 20 y 36 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta racha de viento puede contribuir a que las condiciones se sientan más frías, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 85% de posibilidad de tormenta entre la 1:00 y las 7:00, lo que indica que los residentes deben estar preparados para condiciones potencialmente severas durante este período. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, y se espera que el tiempo se estabilice hacia la noche.

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, el cielo se despejará gradualmente, con una transición hacia un estado más nuboso, pero sin la amenaza de precipitaciones significativas. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la noche, y el viento se mantendrá moderado, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan aún más frescas.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras y tormentas en las primeras horas, seguido de un tiempo más estable y fresco por la tarde y la noche. Los residentes deben estar atentos a las condiciones climáticas y prepararse para posibles cambios a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.