El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la llegada de tormentas y lluvias escasas. Entre las 3 y las 6 de la mañana, la probabilidad de precipitación se sitúa en un 95%, lo que indica que es muy probable que los habitantes de O Porriño experimenten lluvias intermitentes. Las cantidades de precipitación previstas son relativamente bajas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en el periodo más crítico.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A partir de las 7 de la mañana, la probabilidad de tormentas se mantiene alta, con un 90% de posibilidad de que se produzcan. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados, pero la combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica se sienta más baja.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan gradualmente. Sin embargo, la probabilidad de precipitación seguirá siendo significativa, con un 50% entre las 7 y las 1 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 12 grados, pero la alta humedad y el viento continuarán afectando la sensación térmica.

En resumen, O Porriño experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.